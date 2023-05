Ligue des champions : Manchester City en route vers le paradis et la finale contre l’Inter Milan

Pep Guardiola s’était longtemps interrogé sur cette défaite, sur cet échec pour le relativiser. Le dédramatiser. Mais surtout l’utiliser dans cette quête qui est à la fois personnelle et collective. Lui court après une deuxième Ligue des champions depuis 2011 à une époque où toute l’Europe du football pensait qu’il allait devenir l’entraîneur le plus titré de la compétition. Et le voilà douze ans après le sacre de Wembley avec le FC Barcelone en route vers une nuit magique à Istanbul où il faut souhaiter bien du plaisir à l’Inter Milan qui aura besoin de tout son savoir-faire défensif et d’un très grand Romelu Lukaku sans savoir si cela suffira pour empêcher Manchester City d’assouvir son ambition de Ligue des champions de son histoire.

La manière avec laquelle les hommes du Catalan ont fait tomber le tenant du titre dit tout de leur mue. Guardiola n’est pas tombé dans le piège de ce que les Anglais appellent avec lui le overthinking. Il n’a pas trop réfléchi cette fois. Peut-être parce qu’il n’a jamais été aussi sûr de la force de son collectif qui a fait exploser le Real.

La tempête qui a soufflé à l’Etihad en première mi-temps a rappelé toute la force de frappe de cette équipe. Sans un grand Thibaut Courtois, unique Madrilène au niveau de l’événement, Erling Haaland aurait fait comme Bernardo Silva à la pause : il aurait inscrit un doublé. Seul le Portugais a marqué (sur un service de De Bruyne à la 23e puis de la tête à la 37e) dans ce premier acte où tout est allé dans le même sens avec 71 % de possession pour City et 13 tirs à un, cette frappe de Toni Kroos venu se fracasser sur la barre d’Ederson (35e) qui pour le reste a bien claqué ce coup-franc d’Alaba (51e) tout en mettant en échec Benzema (83e).

Tenir 90 minutes au rythme de ce pressing infernal, de cette intensité qui a étouffé le Real n’était pas humain. Reste qu’avec sa justesse technique, sa meilleure défense de la compétition qui n’a concédé que cinq buts en 12 matchs, Manchester City possède un arsenal complet qui lui permet aussi d’attendre pour mieux gérer et piquer. Et si Courtois a encore été déterminant face à Haaland servi par une merveille de talonnade de Gundogan (73e), il a été impuissant sur ce coup-franc vicieux de De Bruyne dévié par Akanji puis par Militao (76e) ou sur cette frappe d’Alvarez buteur sur son premier ballon (90e+1).

Le gardien, à l’instar d’Eden Hazard, ne verra pas Istanbul au contraire de KDB et de Romelu Lukaku. Ce qui promet d’avoir le 10 juin prochain un septième vainqueur belge différent de la compétition après le duo madrilène, Eric Gerets, Daniel Van Buyten, Divock Origi et Simon Mignolet.

Le technique

Manchester City : Ederson ; Walker, Ruben Dias, Akanji ; Stones, Rodri ; Bernardo Silva, De Bruyne (83e Foden), Gundogan (79e Mahrez), Grealish ; Haaland (89e Alvarez).

Real Madrid : Courtois ; Carvajal (79e Vazquez), Militao, Alaba, Camavinga (79e Tchouaméni) ; Valverde, Kroos (70e Asensio), Modric (63e Rüdiger) ; Rodrygo (79e Ceballos), Benzema, Vinicius.

Arbitre : M. Marciniak (Pol).

Avertissements : Ruben Dias, Carvajal, Gundogan, Camavinga, Grealish

Les buts : 23e Bernardo Silva (1-0), 37e Bernardo Silva (2-0), 77e Militao csc (3-0), 90+1 Alvarez (4-0)