Le Standard Femina gagne sa 9e Coupe de Belgique après avoir battu Genk aux prolongations (3-0)

Quelle fin de saison pour le Standard Femina ! Après avoir réalisé de supers playoffs en Super League, les joueuses de Stéphane Guidi ont remporté la Coupe de Belgique ! La 9e de l’Histoire du club et en plus face à leur bête noire cette saison. Le Standard n’avait pas encore réussi à battre les Limbourgeoises cette saison. Quel parcours que celui du Standard qui a éliminé Anderlecht, OHL et Genk pour décrocher un nouveau trophée.