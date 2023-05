Nouvelle crise de confiance à l'Union belge: le président Van den Bulck en conflit avec le comité des directeurs

On croyait l’incendie éteint, mais il n’en était rien. Cette fois c’est le comité des directeurs qui a remis le feu aux poudres en adressant, ce mardi soir, une lettre aux membres du conseil d’administration afin de dénoncer la relation difficile qu’il entretient avec Paul Van den Bulck. Le président de la fédération a joué un grand rôle dans le départ de Bossaert et est désormais en conflit avec différents directeurs. En cause : ses interférences, notamment. Les directeurs estiment que le travail réalisé ces dernières années ne peut être poursuivi. En rédigeant cette lettre, le comité des directeurs espère faire pression sur le conseil d’administration de l’Union belge, pour qu’il nomme un nouveau président.