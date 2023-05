Lukaku décisif, Maignan solide: les notes après Inter-AC Milan

Calhanoglu 7,5 Très précieux. Sa protection du ballon, ses changements de rythme, ses dribbles, ses transmissions et sa précision sur les phases arrêtées ont poussé l’Inter. Il est le Nerazzurri qui a le plus touché le ballon (68 touches).

Dzeko 7 Il a fait le job à merveille. Très utile comme point de fixation et à la construction. Toujours bien placé, comme sur sa déviation de la tête qui alerte Maignan (39e). A aussi bien bossé défensivement. A mérité la standing ovation.

Lukaku 6,5 Décisif en sept minutes. Entré à la 66e pour relayer Dzeko, il est à l’origine - avec son travail de protection - et à l’assist du but libérateur inscrit par un très bon Lautaro.

Maignan 6 Des mains ultra-solides. Comme sur son arrêt devant Barella (14e), même s’il était hors-jeu. Ou comme sur la tête de Dzeko (39e) ou l’envoi de Lukaku (90e+1). Il ne ferme en revanche pas assez l’angle sur le but de Martinez.

Hernandez 5 Aurait aussi dû faire bien mieux. Une frappe en début de partie, mais trop peu d’apport offensif ensuite. A sorti les muscles dans plusieurs gros duels, et c’est à peu près tout.

Leão 5 On attendait beaucoup plus de son retour de blessure. Son manque de rythme a été flagrant. Bien tenu par Dumfries et Darmian, mais beaucoup trop discret. Il a juste apporté une grosse occasion en fin de 1re période (36e).