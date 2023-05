Acerbi aurait-il dû recevoir une carte rouge pour sa faute vicieuse sur Tonali ? (vidéo)

Quand on voit la qualité de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City, on est en droit de se demander réellement si le choc entre l’Inter et l’AC Milan était au même niveau de la compétition. Et si les Interistes ont finalement émergé grâce à un bel assist de Romelu Lukaku en faveur de Lautaro Martinez, le match aurait franchement pu être différent si Monsieur Turpin s’était montré plus attentif sur une phase.