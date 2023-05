Sans Kevin De Bruyne, Manchester City roule sur Everton et se rapproche du titre (vidéos)

Deux minutes plus tard, City frappe encore ! Gündoğan se mue de buteur en passeur : l’Allemand déborde sur le côté gauche et centre pour Erling Haaland, qui fait le break de la tête (0-2, 39e). 52e but de la saison pour le cyborg norvégien.

En seconde période, l’équipe de Pep Guardiola corse l’addition. İlkay Gündoğan – encore lui – botte un coup franc subtil avec peu d’élan qui trouve la lucarne (0-3, 51e).

Au classement, Manchester City trône en tête avec 85 points, soit 4 unités d’avance sur leur poursuivant direct Arsenal. De son côté, Everton est 17e à un point seulement de la zone rouge.

Le titre se rapproche pour les Citizens, toujours en lice pour un triplé championnat-coupe nationale-coupe européenne. Manchester City affronte le Real Madrid mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions.