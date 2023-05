La Pro League souhaite la bienvenue parmi l'élite au RWDM : "un véritable club populaire" (vidéos)

Avec la promotion du RWDM, c'est un véritable club populaire et des supporters fidèles qui reviennent en Jupiler Pro League. Cela promet de belles affiches et de nouveaux derbys bruxellois. Nous félicitons les joueurs et le staff, le management et tous les fans du RWDM pour cette montée et leur souhaitons la bienvenue au sein de la plus haute division !"

La Pro League a résumé brièvement la saison en rappelant que le club molenbeekois "né des cendres du champion de 1975" (...) "a réalisé une saison impressionnante avec un total de 69 points sur 93."