Eden Hazard déçoit encore, 244 jours plus tard : “Il a erré sur la pelouse du Bernabéu pendant 61 minutes”

”Il a été bon, mais il manque de rythme de match. Il a joué 60 minutes. Et pour un joueur qui n’a pas beaucoup joué, c’était bien. Il a apporté sa contribution à l’équipe”, a positivé Carlo Ancelotti qui a offert au Belge sa première titularisation en Liga depuis 244 jours grâce à la tournante décidée en vue de préserver Benzema, Vinicius ou Rodrygo pour la demi-finale retour de Ligue des champions de mercredi à Manchester City.

Quelques secondes avant sa sortie, Hazard venait d’obtenir un coup-franc superbement placé à l’entrée du grand rectangle. L’une de ses quatre fautes provoquées, et l’un des rares points positifs de sa partie. Avec également son attitude, son engagement dans les duels et sa réussite aux passes (18/19). Pour le reste, le Brainois a rappelé une fois de plus qu’il n’est plus le joueur qu’il était auparavant.

Le journal Marca lui a ainsi donné la pire note de son équipe : 4/10. “Il a essayé, mais n’a pas donné un sentiment de danger. Il a retrouvé une place à gauche, mais n’a quand même pas eu plus d’occasions”, a écrit le quotidien, suivi par son concurrent AS, qui a donné la même note : “Il a fait beaucoup d’efforts, mais pour finir par devoir faire des passes en retrait. Il n’a pas réussi à gagner une course contre Iglesias ou à la dépasser en dribble.”

Les critiques vont encore plus loin dans les colonnes de Marca. “Comment expliquer avec ce match que ce footballeur était dans le top 3 mondial il n’y a pas si longtemps ? L’ailier belge a perdu cette essence qui entourait sa silhouette lorsqu’il dansait sur les terrains compliqués de Premier League. Il a erré sur la pelouse du Bernabéu pendant 61 minutes jusqu’à ce qu’Ancelotti le remplace par Vinicius, le footballeur qui allait soi-disant devoir apprendre d’Hazard sur l’aile gauche.”

Les mots du quotidien espagnol sont peut-être trop durs compte tenu de la situation de l’ancien Diable qui pouvait difficilement arriver en grande forme sans avoir le rythme de la compétition. Mais ils rappellent la pensée générale des Espagnols à son sujet. La physionomie du match, avec le but de la victoire de Marco Asensio (70e : 1-0) inscrit quelques minutes après sa sortie, n’arrangera rien à l’histoire.

”Nous savions que ça allait être difficile car il y avait très peu d’espace entre les lignes et c’est là qu’Hazard et moi avons essayé de trouver le ballon, a commenté l’Espagnol. Mais nous sommes mieux sortis en 2e mi-temps, nous avons donné du rythme au ballon et des espaces sont apparus. Les 35 dernières minutes ont été très bonnes.” Mais sans Hazard…