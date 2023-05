Arsenal, corrigé par Brighton, dit adieu à ses derniers espoirs de titre (vidéos)

Alors que les deux équipes s’étaient quittées à la pause sans qu’aucun but ne soit inscrit, il ne faudra que 5 minutes à Brighton pour trouver la faille en seconde période. Estupiñán s’infiltre sur la gauche, voit sa première tentative de centre être repoussée avant d’envoyer directement un second ballon. Julio Enciso est complètement oublié par les défenseurs adverses et a le temps d’ajuster une reprise qui trompe Ramsdale (0-1, 50e).

Arsenal ne parvient pas à revenir au score, et va même voir la situation s’aggraver en fin de rencontre. Leandro Trossard, monté au jeu après seulement 20 minutes, est coupable d’une erreur qui permet à Undav de se retrouver face au but. L’ancien Unioniste lobe Ramsdale et fait le break (0-2, 86e).

Et les Londoniens vont décidément boire le calice jusqu’à la lie : dans le temps additionnel, Brighton part en contre-attaque, et Estupiñán est à la réception d’un ballon repoussé par Ramsdale pour inscrire un troisième but (0-3, 90e+7).

Au classement, l’équipe d’Arteta compte toujours 4 points de retard, mais avec un match joué de plus que Manchester City. Il semble donc très peu probable de voir la situation se renverser, alors que les Citizens n’ont plus connu la défaite depuis le 5 février dernier.

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers pourraient être sacrés champions d'Angleterre en cas de victoire face à Chelsea le week-end prochain.