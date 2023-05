Une fête plus réussie que le match et la capitale qui attendait ça depuis 36 ans : ce qu’il faut retenir de la soirée du titre au RWDM

L’ambiance : beaucoup de bruit… avant et après le match

Le stade Edmond Machtens a fait beaucoup de bruit. Mais surtout avant et après le match. Le stress n’a pas touché que les joueurs. Les supporters ont plus rongé leurs ongles que chanter samedi soir pendant les 90 minutes. On a même réussi à entendre les fans anderlechtois, qui ont beaucoup encouragé les gamins de l’équipe B. Le tifo déployé sur toute la tribune latérale pendant le coup d’envoi donné par la légende Johan Boskamp valait le coup d’œil. L’explosion de joie au dernier coup de sifflet de Monsieur Van Driessche peu après 22h30 aura sans doute réveillé pas mal de bambins dans les nombreuses tours d’appartements autour du stade. La fête pouvait commencer.

Le propriétaire du RWDM, l'Américain John Textor, a participé au tour d'honneur mais de manière plus discrète que le beaucoup plus populaire Thierry Dailly.

Le chiffre : 36 ans que Bruxelles n’avait plus connu ça

Trois clubs des communes bruxelloises en première division, ce n’était plus arrivé depuis la saison 1987-1988 (Anderlecht, RWDM et Racing Jet Bruxelles). Ça fera donc 36 ans à la reprise fin juillet quand le RWDM rejoindra Anderlecht et l’Union parmi les seize équipes de Pro League. Pour les Molenbeekois, l’attente aura duré 21 ans, avec une faillite et une renaissance au sein des divisions amateurs. Les ultras ont longtemps chanté le nom de Thierry Dailly, l’architecte du nouvel RWDM, à la fin du match. Le propriétaire américain John Textor, bien moins populaire (c’est un euphémisme…), a participé au tour d’honneur mais de façon plus discrète.