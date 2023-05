Un jour après son ami Witsel, Nacer Chadli met officiellement un terme à sa carrière internationale (vidéos)

À 33 ans, le joueur campinois met donc fin à sa belle histoire entre la sélection belge, au lendemain de l'annonce d'un de ses meilleurs amis, Axel Witsel, qui met lui aussi fin à sa carrière avec les Diables. "Pour moi, c’est fini de toute façon. On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. Je suivrai leurs exploits. C’est officiel. Je dois encore le communiquer sur Internet mais j’ai donné beaucoup de mon temps. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour mon pays avec des joueurs qui sont devenus des amis, on a vécu des grands moments. Ma plus grande fierté ? Le bronze à la Coupe du monde. C’était historique. Cela va rester comme quelque chose de spécial pendant longtemps. La plupart des personnes me parlent de ce but face au Japon. Mais je suis resté 10-11 ans, je suis très fier de ce que j’ai fait avec ce groupe, en tant que joueur. Les deux Liégeois qui quittent ensemble l’équipe nationale, un symbole ? Oui, un peu…"

Au final, Nacer Chadli, c'est plus de 66 matchs sous les couleurs noir, jaune et rouge, pour huit buts inscrits, donc son plus célèbre face au Japon lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Comme pour Axel Witsel, merci pour tout, Nacer!