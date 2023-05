Suivez Standard – Westerlo (1-0) en direct commenté : Zinckernagel ouvre rapidement le score

Et si l’absence de Bokadi et Alzate pourraient se faire ressentir, le Norvégien Ronny Deila ne change pas son système de jeu. Ibe Hautekiet obtient sa première titularisation en défense centrale, pendant que Melegoni remplace numériquement le meilleur joueur actuel chez les Rouches. À noter que Canak est préféré à Balikwisha pour commencer cette rencontre.

En face, si Tuur Dierckx est sur le banc, Nacer Chadli et Sinan Bolat, deux anciens de la maison, sont bien titularisés par Jonas De Roeck.

Le résumé de la première mi-temps :

Obligé de s'imposer ce samedi soir pour continuer de timidement rêver de l'Europe, le Standard démarre pied au plancher. Les Rouches pressent haut et contrairement aux dernières semaines, font mouche sur leur première grosse opportunité. Donnum sert Ohio qui d'une magnifique déviation démarque Zinkernagel. L'ailier feinte de frapper dans un premier temps avant de tromper facilement Bolat. Et si le but est annulé dans un premier temps pour une position de hors-jeu, le VAR intervient après de longues minutes pour accorder le but.

Si le Standard est bien placé défensivement, les Liégeois se font peur à deux reprises coup sur coup. Van Den Keybus est d'abord isolé dans le rectangle après une glissade de Donnum et Jordanov prend le meilleur sur Zinckernagel et est en bonne position pour faire mouche mais les deux Campinois ratent tous les deux leur frappe du pied gauche.

Peu avant la mi-temps, Ohio récupère un ballon perdu par la défense campinoise à l'entrée du rectangle, mais sa reprise est parfaitement captée par l'ancien gardien du Standard, Sinan Bolat.