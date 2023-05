Romelu Lukaku inscrit un but extraordinaire pour ses 30 ans face à Sassuolo (vidéo)

Parfois, dans la vie, on a le bien que l'on se donne. Et ça, Romelu Lukaku l'a très bien compris. Pour fêter son entrée dans le monde des trentenaires, l'attaquant de l'Inter Milan a reçu une nouvelle fois sa chance de la part d'Inzaghi avec une nouvelle titularisation face à Sassuolo. Et pour le buteur des Diables rouges, il n'en fallait pas beaucoup plus pour s'offrir le plus beau des cadeaux.