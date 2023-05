Liège enterre les espoirs de montée de La Louvière et revient à égalité de points avec le Patro

Dans le choc de cette avant-dernière journée de championnat, Liège n’a pas fait dans le détail et a condamné les derniers espoirs de montée de La Louvière. Les Principautaires ont dégagé beaucoup de maturité et d’assurance.Dès la 7e minute, Merlen récupérait un ballon qui traînait devant le grand rectangle pour expédier une reprise de volée tendue au fond des filets. Par la suite, le RFCL a tranquillement contrôlé les débats, se faisant uniquement peur sur une magnifique frappe de Franco qui mourait sur le poteau (37e). Les deuxième et troisième buts se ressemblaient avec un déboulé sur le flanc droit qui permettaient tour à tour à Bruggeman et Perbet de tromper le gardien depuis le petit rectangle.