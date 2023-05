Les sifflets de Sclessin, la retenue d’Emond et la fin des espoirs européens : ce qu’il faut à retenir de Standard-Westerlo (2-2)

On n’a peut-être pas vu le match de l’année, ce samedi soir à Sclessin. Mais on a vu de jolis buts. Dès la 9e minute, c’est d’abord Philip Zinckernagel qui a ponctué un mouvement qui a vu Aron Donnum offrir un beau relais au Danois et Noah Ohio gratifier le numéro 77 des Rouches d’une nouvelle talonnade en guise d’assist. D’abord annulé par l’arbitre, le but a ensuite été validé par le VAR.