Cimirot précieux au milieu, Hautekiet correct pour sa première, Laifis fatigué: les notes des Rouches après Standard-Westerlo

Bodart (5) Sa première période a été très tranquille, sans arrêt notoire. En deuxième période, son intervention décisive, du pied, sur une frappe de Dorgeles a maintenu l’avantage. Il a été sauvé deux fois par les poteaux, laissant l’impression de ne pas être certain de ses interventions. Il ne peut rien faire sur les buts de Jordanov et Van den Keybus.

Dussenne (6) Le capitaine a tenu son rang, mais il s’est fait une frayeur face à Dorgeles en première période. Il est allé chercher l’adversaire assez haut, ce qui a pu laisser de l’espace dans son dos, parfois.

Hautekiet (5) Pour sa première titularisation, le défenseur central a été sérieux et n’a pas hésité à donner de la voix, parfois, pour faire remonter le bloc. Mais une erreur face à Matsuo, rattrapée par Dussenne, et une remise de la tête moyenne ont atténué le bilan.

Laifis (5) Il avait disputé un match correct jusqu'à la 80e minute, puis il a tiré la langue. Il est apparu emprunté et il n'a pas eu le même impact dans les duels, au point d'être trop loin sur le 2-2.

Fossey (5) L’arrière droit a pu amener sa présence en zone offensive puisqu’il n’a pas été trop ennuyé sur le plan défensif. Il a semblé se blesser au genou, sur un appui dans un duel avec Bolat. Remplacé à la mi-temps par Balikwisha.

Melegoni (5) Installé au milieu aux côtés de Cimirot pour débuter la rencontre, il a bien fait son job, pour compenser et relancer. Après la pause, en raison de la sortie de Fossey, il a pris place dans le couloir droit

Cimirot (6) Il a su limiter les transitions campinoises et équilibrer le bloc, en deuxième période. Il a été un élément précieux pour éviter le surnombre.

Donnum (6) Une prestation conforme à ce qu’il peut proposer, avec de la percussion, des relais intéressants et un bon repositionnement. Après la sortie de Zinckernagel, il a joué plus haut, avec la volonté de trouver les décalages.

Canak (5) Le médian offensif a pris la place de William Balikwisha, mais il n’a pas eu l’impact espéré. Il a eu quelques éclairs, par moment, mais sur la durée ce n’était pas assez.

Zinckernagel (6) Il a marqué son dixième but, assez beau, au bout d’un mouvement à trois, avec Donnum et Ohio. Il a livré une première période de bonne qualité, en amenant du rythme et des combinaisons dans les petits espaces, parfois en forçant. Blessé à la cuisse juste avant la pause, il n’est pas remonté au jeu, remplacé par Laursen.

Ohio (6) Averti après sept minutes pour un tacle inutile sur Perdichizzi. Son pressing sur Bolat, au début de l’ouverture du score, et sa passe décisive pour Zinckernagel, ont compensé l’erreur. Il a fait un match sérieux, avec l’une ou l’autre déviation intéressante. Remplacé avant l’heure de jeu par Emond pour lui éviter une deuxième carte jaune.

Laursen (5) Il a essayé d’amener le surnombre dans le couloir gauche, et s’il a eu quelques ratés, il a su aussi faire de bonnes choses. Il a bien travaillé défensivement.

Balikwisha (5) Gêné par une douleur au pied, souvenir du match au Cercle Bruges, il avait débuté sur le banc. Mais il n’avait pas mal au point de ne pas jouer, puisqu’il a pu jouer la deuxième période, dans un rôle de médian axial, un cran plus bas de sa position habituelle. Il s’est tout de même projeté vers l’avant après les montées de Perica et Emond.

Perica (5) Il a placé une frappe à côté, et pour le reste sa prestation a été assez terne.

Emond (6) Il a marqué son deuxième but de la saison, mais il ne l’a pas follement fêté. À sa montée au jeu, on a eu l’impression qu’il était sifflé par une partie du public. A-t-il eu la même impression ? Il n’a pas beaucoup souri après avoir marqué. Il a encore réalisé son travail de repositionnement et pour chasser la première relance.