Vincent Kompany explique pourquoi il a prolongé son contrat à Burnley : “C’est logique que je reste ici”

Lors de la fête du titre dans les rues de la ville, située au nord de Manchester, Vincent Kompany a pris la parole depuis le balcon et a littéralement fait une déclaration d’amour aux fans : “Vous êtes incroyable ! Je place ce titre que nous avons obtenu tous ensemble, au même niveau que mes trophées en tant que joueurs”, a-t-il commencé.

L’ancien joueur et entraîneur d’Anderlecht a également expliqué aux supporters les raisons qui l’ont poussé à prolonger son contrat à Burnley malgré les propositions alléchantes : “Cela fait 20 ans que je suis dans le football professionnel et il est rare de trouver un environnement aussi agréable dans lequel tout le monde se soutient et veut s’améliorer, tous ensemble”, a-t-il déclaré face à une foule conquise.

”C’est pourquoi il était logique que je reste ici. Maintenant, nous voulons prouver ce que nous valons en Premier League. Avec nos supporters, Turf Moor (le stade de Burnley, NdlR) devrait être un enfer la saison prochaine”, a enfin conclu Vince The Prince.