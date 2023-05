Camavinga pour Vinicius qui fusille Ederson : le but extraordinaire du Real pour ouvrir le score contre Manchester City (vidéo)

Une combinaison payante pour le Real Madrid

En réalité, c'est toute la construction de ce but qui rajoute une saveur particulière. Camavinga récupère le cuir dans sa partie de terrain, trouve Modric qui dévie en faveur du Français. Ce dernier prend les mètres et ouvre le jeu en faveur de Vinicius. Et là, le flanc gauche rentre dans le jeu et des 25 mètres, envoie un véritable missile dans la cage de son compatriote Ederson.

Un but de grande classe dans une rencontre qui laisse rêveur par la qualité et l'engagement des deux équipes.