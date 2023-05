Best of foot local : polémique à Hombourg B, Marc Segatto ne sera plus le T1 de Verlaine et la compagne d’un joueur offre le maintien à son équipe

1. La femme d’un joueur permet à son équipe de se sauver

Oui, vous avez bien lu ce titre, et celui-ci n’est pas mensonger. En deuxième provinciale liégeoise, Amay et Huccorgne s’affrontaient dans un test-match très clair : le gagnant de la rencontre se sauvait, le perdant descendait en P3. Et dans cette rencontre disputée à Flémalle, c’est finalement les Amaytois de Grégory Dufer qui ont émergé aux tirs au but, grâce à un arrêt de Sven Lallemand, qui avait fait l’aller/retour entre la Grèce et la Belgique rien que pour disputer la rencontre.

Et l’arrêt du tir au but de Larock, il le doit peut-être à la compagne du T2 d’Amay, Loic Puits, qui a finement joué le coup. “J’avais expliqué à mes coéquipiers que j’allais tirer en force au milieu mais ua moment où je m’empare du ballon, j’entends la compagne de Loic Puits lui indiquer que j’allais frapper en force, explique le malheureux futur couthinois. Du coup j’ai hésité et j’ai finalement raté ma frappe.”

2. Gianquinto, héros tournaisien

Durant les tours finaux, en cas de séance de tirs au but, l’occasion est très belle pour les gardiens de s’illustrer. Et en Division 3 ACFF, Antoine Gianquinto a réussi un solide exploit. Le gardien de Tournai a détourné pas moins de trois penaltys sur la pelouse d’Onhaye, permettant ainsi à son équipe de continuer sa route vers une éventuelle montée en D2 ACFF.

Mais si l’histoire s’arrêtait là, l’exploit aurait été beau mais pas non plus hors du commun. Vous l’avez compris, le portier s’est illustré juste avant la séance fatale en étant à la base de l’égalisation tournaisienne à la 92e minute de jeu. Là, l’exploit est exceptionnel.

3. Polémique lors de Hombourg B – Soiron

En quatrième provinciale liégeoise, c’est sans doute la rencontre entre Hombourg B et Soiron qui fait le plus polémiquer. En effet, la deuxième équipe locale s’est facilement imposée 5-1 face aux gars de Christophe Romain, qui a vu son adversaire être renforcé de… 7 joueurs provenant de l’équipe première, qui évolue plutôt en première provinciale. “Ils utilisent le règlement mais il faut arrêter ! Dans ces conditions, ça ne sert à rien de faire un tour final.”

4. Ronvau obtient la première montée de son histoire

Suite à l’annonce du retrait de Rebecq B, les deux vainqueurs du tour final de troisième provinciale dans le Brabant Wallon étaient assurés de monter en deuxième provinciale. Et au bout du suspens, l’équipe entraînée par Jean Paul Dos Santos s’est imposée aux tirs au but contre Waterloo B et est donc promue pour la première fois de son histoire. De quoi offrir une séance émotion pour le mentor. “Ils l’ont fait, ces idiots (rires). Nous avons prouvé que nous n’étions pas au tour final par chance !”

5. Les deux claques du week-end

Comme chaque week-end, on s’amuse à regarder quelle est l’équipe qui a inscrit le plus de buts sur la même rencontre. Et ce week-end, c’est en province du Luxembourg que deux équipes de la même série se sont fait plaisir. En P3D, Heyd a tout donné pour passer la barre symbolique des 100 buts, et a donc planté un 16-0 bien tassé à Bande. Mention spéciale aussi pour Rendeux, victorieux 16-1 face à seulement huit courageux Nassognards.

6. Marc Segatto ne sera plus l’entraîneur de Verlaine

Onze ans plus tard, c’est une grosse page qui s’apprête à être tournée du côté de Verlaine. En effet, le club a annoncé dans un communiqué que son emblématique entraîneur Marc Segatto, qui a positionné le club jusqu’en D2 ACFF, ne serait pas prolongé à l’issue de la saison. Un choix étonnant, mais qui ouvrirait la porte à la venue d’un très gros nom : Jean-Sébastien Legros, mentor actuel du RFC Seraing. Comme on dit dans ce genre de cas là, wait and see…