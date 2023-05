Un chroniqueur sportif se fait lyncher après ses prédictions complètement ratées sur Haaland : “S’il plante 15 buts, ce sera déjà très bien”

Vous n’avez certainement jamais entendu parler de Rory Jennings, et pourtant au Royaume-Uni il est très connu. Chroniqueur sportif, acteur et joueur de poker professionnel, l’homme a plus d’une corde à son arc et ne semble pas manquer d’humour. C’est en tout cas ce que l’on pourrait croire au vu des récentes prédictions qu’il a faites. Alors qu’il était invité à donner son avis la chaîne de télévision Sky Sports quant au dénouement de la Premier League, Rory Jennings a vivement critiqué le joueur Erling Haaland. “Il ne répondra pas aux attentes. Il n’est pas le joueur que les gens pensent qu’il est. Certains pensent même qu’il gagnera le Soulier d’Or, c’est scandaleux et très irrespectueux pour Mo Salah, Harry Kane ou Heung-min Son. Donnez-leur du respect”, a-t-il lancé sur un ton catégorique.