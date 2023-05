Ligue 1: Dante, 39 ans, rempile pour une saison supplémentaire à Nice

Dante est arrivé à Nice en 2016. Il a depuis porté le maillot des Aiglons à 241 reprises, pour 7 buts. Cette saison, il a pris part à 31 rencontres de championnat. "Prolonger à nouveau est une grande fierté", a commenté le défenseur brésilien. "Je ressens également une grande reconnaissance. C'est aussi grâce à mes coéquipiers qui me 'challengent' chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser."