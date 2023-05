Trossard et ça repart: Arsenal balaye Chelsea et reprend les commandes

Quel est le point commun entre les partages d’Arsenal contre Liverpool, West Ham, Southampton et la défaite à Manchester City ? Et quel est le point commun entre la victoire de ce mardi soir contre Chelsea et les sept précédents succès ? La réponse à ces deux questions est la même : Leandro Trossard. Retiré du onze de base lors de chacun des faux pas du mois d’avril. Titulaire dans les huit victoires depuis la mi-février. Une coïncidence ?