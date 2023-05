Alderweireld : "C'était le scénario espéré mais pas attendu ce soir. Je suis très content qu'on soit venu gagner ici ce soir. C'est fatiguant de se reconcentrer quand tu gagnes la coupe le dimanche et que tu dois rejouer le mercredi. Mais on a montré qu'on était une équipe très forte mentalement et physiquement. On garde la tête froide et ils reste encore cinq finales très importantes à jouer."

Nieuwkoop : "Je pense qu'on donne leur donne les deux goals en première mi-temps. On était pas assez compact et on a laissé trop d'espaces entre les lignes de manière générale. Notre point fort normalement, c'est le collectif où chacun se bat pour les autres. Mais je pense qu'on l'a pas assez vu aujourd'hui ou du moins en première période. C'était juste pas assez aujourd'hui et on a donné trop de cadeaux."

Teuma : "Je suis très frustré. On a donné des cadeaux sur les deux goals de l'Antwerp et puis après l'état d'esprit n'était pas assez bon. Pour ma part, je suis sorti de mon match car ça fait un certain moment qu'on n'arrive pas à prendre le match en main. Une remise en question s'impose car on joué le match à l'envers et l'Antwerp mérite totalement sa victoire ce soir. C'est frustrant car ce sont les matchs les plus décisifs. Il faudra apprendre ce match et relever la tête car rien n'a été ce soir. On a la chance de vite pouvoir relever la tête et retrouver nos bases ce samedi à Bruges."

Butez : "On a joué presque un match parfaite. Il nous a juste manqué le troisième but. Mené 0-2 ici à la mi-temps, c'est le scénario parfait. Je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est un sacré résultat et une très bonne opération qu'on fait aujourd'hui. L'arrêt sur Nilsson ? Plus spectaculaire c'est sur mais je voulais bloquer le ballon pour calmer le jeu. C'est la vingtième fois qu'on garde le zéro, c'est une bonne série et il faut continuer comme ça."

Van Bommel : "Je suis très fier aujourd'hui de la manière avec laquelle on a joué aujourd'hui. On a joué contre une équipe qui est très difficile à négocier en plus donc tu ne peux qu'être fier de gagner 0-2 ici. On avait un plan pour les affronter car on avait déjà joué quatre fois cette saison contre eux. Il faut avoir la discipline en possession de balle mais aussi perte de balle et je pense qu'on l'a très bien eu aujourd'hui. L'Union est une cinq meilleures équipes de transitions en Europe. Et donc on a mis tous les ingrédients pour l'emporter aujourd'hui. J'ai plusieurs options dans l'équipe mais tout le monde sait quoi faire et pour un entraineur, c'est incroyable à voir. C'est le premier contre le deuxième dimanche? On verra bien dimanche.

Geraerts : "C'est vrai qu'on a pas reconnu l'Union. Tu joues un match à domicile de playoffs et c'est normal d'attendre plus. On a donné les deux goals à l'Antwerp. On a pas trouvé les connexions sur le terrain aujourd'hui et c'est notre plus gros manque aujourd'hui. Je ne suis jamais déçu avec mon groupe mais j'attend plus de ce groupe à ce moment-ci de la saison. J'attend plus notamment en possession de balle et dans la cohésion du jeu. On aurait du mieux réagir comme on l'a fait pas mal de fois cette saison. Mais même en deuxième mi-temps où on a eu plus le ballon, on n'a créé trop peu d'occasions. Antwerp a été une très forte équipe ce soir et mérite la victoire. C'était simplement trop peu de notre part durant les nonante minutes. Je pense que si tu veux réagir, le match à Bruges est une très belle affiche pour le faire."