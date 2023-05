Suivez Union-Antwerp (0-2) en direct, c'est la mi-temps

L’Antwerp a déjà réussi sa saison

Fortes de sa récente victoire en Coupe de Belgique contre Malines, les troupes de Van Bommel sont-elles capables d’enchaîner, trois jours plus tard, une nouvelle grosse prestation face à un calibre différent ? C’est toute l’interrogation qui plane autour de ce duel. À noter que pour les moments, les deux équipes se sont à chaque fois imposées quand elles développaient leur football à domicile.

Le résumé de la rencontre

Visiblement en grande forme trois jours seulement sa victoire en Coupe de Belgique contre Malines, l’Antwerp démarre ses Champion’s Play-Off de la meilleure des manières. Après un quart d’heure de jeu, l’Union ne crée rien et se fait punir par une erreur individuelle. Lazare tente le dribble dans l’entrejeu, se fait subtiliser le ballon par les Anversois qui partent rapidement en contre. Et de son flanc gauche, Bataille trouve l’ouverture au premier poteau et Ekkelenkamp place une tête imparable qui termine sa course au fond des filets de Morris.

Secoués à domicile, les Bruxellois tentent de réagir via Lapoussin, intenable en première période. Mais sur un excellent centre du Malgache, Boniface est un peu trop court pour rétablir l’égalité. Au lieu d’un tel scénario, c’est finalement les visiteurs qui font le break. Nieuwkoop tente de joindre Lazare mais Keita est à la récupération. Et grâce à un subtile une-deux avec Vermeeren, l’Anversois se retrouve en face-à-face contre Morris. Et plein de sang-froid, le colosse l’emporte face au portier luxembourgeois, qui dévie tout de même sa frappe, et offre à son équipe un avantage considérable.