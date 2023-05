Records de précocité, comparé à Messi et géré par l’agent de Ronaldo : 7 choses à savoir sur le phénomène Lamine Yamal

1. Des parents africains

Très probable futur international espagnol, Yamal évolue avec la sélection ibérique depuis les U15 et a déjà intégré en septembre dernier les U19. Si l’envie lui venait (ce qui paraît très peu probable), il pourrait toutefois également opter pour le Maroc – la nationalité de son papa – ou la Guinée équatoriale – le pays de sa maman.

2. Au club depuis ses 5 ans

Né à Mataro, une ville côtière à 30 km au nord de Barcelone, le garçon a rejoint l’académie du Barça à l’âge de 5 ans. Grâce à son talent, il a très rapidement évolué trois ou quatre années au-dessus de sa catégorie d’âge en gravissant les échelons de la Masia à la vitesse de l’éclair.

3. Plus précoce que tous

Son ascension s’est poursuivie sans interruption. À l’âge de 13 ans, il jouait par exemple en U16 en se baladant assez aisément dans le championnat. L’été dernier, il a intégré les U19 pour déjà battre quelques records. Celui du plus jeune joueur (15 ans) à marquer avec cette équipe, en effaçant la marque d’Ansu Fati. Et celui du plus jeune à évoluer en Youth League et avec les U19 espagnols.

En parallèle, Xavi l’a invité à participer aux entraînements de l’équipe première dès le mois de septembre. Pour finalement apparaître sur la feuille de match et monter sur la pelouse il y a quelques jours. Malgré la quantité de talents passés par la Masia (Messi, Iniesta, Xavi, Puyol…), aucun n’a intégré le noyau A si jeune. “À l’âge de 15 ans, moi je jouais pour l’équipe de mon quartier, a ironisé son coéquipier Raphinha. C’est incroyable. Et ça l’aurait été encore plus s’il avait marqué un but.”

4. Gaucher polyvalent

Il est vrai que Yamal possède cette faculté à marquer facilement. Le Barça l’a testé sur différents postes mais c’est pour le moment sur l’aile droite qu’il s’épanouit le mieux, grâce à son pied gauche qui lui permet de rentrer dans le jeu. Excellent dribbleur, il est aussi bon à la finition et en tant que passeur grâce à une vision de jeu hors-norme pour son âge.

”C’est un marqueur, un passeur et un meneur de jeu, a observé Patrick Kluivert, ancien directeur de la Masia, dans un entretien avec Barça Blaugranas. En fait, il a tout, le package complet. La chose la plus importante est de rester humble, de garder les deux pieds sur terre. Il a les caractéristiques pour devenir un grand joueur de Barcelone. Je suis vraiment convaincu de cela.”

5. Comparé à Messi

Son talent, son pied gauche, sa position favorite, son style de jeu, sa taille (1,65m) et sa précocité au sein de l’école du Barça créent inévitablement des comparaisons avec la légende du club. “Il est similaire à Messi avec un talent inné, pense son entraîneur Xavi. C’est aussi un jeune qui n’a pas l’air d’avoir 15 ans. Il est plus mature que son âge.”

Yamal avec son idole Messi en 2020. ©DR

Vu son actuelle situation au PSG, Yamal rêve forcément de voir revenir son aîné de 20 ans au Barça la saison prochaine. Il y a trois ans, les deux joueurs s’étaient déjà rencontrés dans les installations du club. L’occasion évidemment pour Yamal, 12 ans, de prendre une photo avec Messi.

6. Avec l’agent de Ronaldo

Les affaires du joueur sont entre de bonnes mains. Celles de Jorge Mendes, l’agent considéré comme l’un des plus puissants du football. Le Portugais s’occupe notamment de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias, João Felix ou Darwin Nuñez. Mais aussi d’autres Barcelonais comme Ansu Fati et Alejandro Balde.

L’agent aurait d’ailleurs entamé des négociations avec le Barça pour le nouveau contrat de Yamal, son premier en tant que professionnel. “Son renouvellement se passe très bien, il est maîtrisé. Il veut être ici, je suis calme à ce sujet”, a commenté Xavi.

7. Un avenir tout tracé

Après avoir fêté le titre (il manque 1 point pour être champion) et signé son contrat, celui qui possède déjà plus d’1,2 million de suiveurs sur Instagram pourra envisager la suite sereinement. Avec sans doute une vraie place dans le groupe pro dès la saison prochaine. “C’est un joueur qui peut nous aider parce qu’il a du talent. Il a beaucoup de personnalité, il est fort en un-contre-un, à la dernière passe, et je suis convaincu qu’il peut nous aider”, pense Xavi.