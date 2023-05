Haaland s’offre le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison en Premier League (vidéo)

Historique. La première saison de Erling Haaland sous la vareuse bleue de Manchester City est tout simplement extraordinaire. Sans Kevin De Bruyne, toujours blessé, le jeune norvégien a inscrit un nouveau but contre West Ham. Sauf que parmi tous ses buts, celui-ci est encore plus important qu’à l’accoutumée puisque ce 35ème but permet à l’attaquant de définitivement dépasser Andy Cole et Alan Shearer concernant le record du plus grand nombre de buts inscrits en une seule saison du côté de la Premier League.