Énorme transfert en vue : le Real Madrid est proche de boucler l’arrivée de sa priorité du mercato estival

Toujours selon Marca, cela fait plus d’un an que Madrid avance petit à petit sur ce gros dossier. Au point de pouvoir affirmer que Bellingham n’est plus qu’à un pas de s’engager jusqu’en 2029 avec son nouveau club, lui dont l’actuel contrat avec Dortmund prend fin en 2025. Le club allemand devrait récupérer un peu plus de 100 millions d’euros en échange de sa pépite de 19 ans.

Fabrizio Romano, journaliste très bien informé sur le marché européen, laisse entendre que les deux clubs ne vont pas attendre la fin de saison pour entériner le transfert. Mais l’officialisation définitive n’arrivera qu’en fin de saison afin de ne pas perturber la course au titre en Bundesliga.