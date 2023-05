N1, D2-D3 ACFF: Liège prend un point et file en D1B, Jodoigne et Meix sauvés, Libramont et Tertre condamnés, Couvin et Herstal barragistes

Il ne suffisait qu'un point aux Liégeois pour assurer la montée en D1B. C'est chose faite. En D3A, Tournai a validé son ticket pour le tour final. La Calamine a fait de même dans la série B. La course au maintien connaît également son verdict. Les résultats ci-dessous: