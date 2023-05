La défense du Standard s’est mise en mode play-off : “On doit continuer à être solides comme ça”

En prononçant ces paroles, il avait sans doute en tête les sacrifices de Fossey et Bokadi. Le défenseur congolais a d’ailleurs été le meilleur joueur sur le terrain et il était heureux de voir à quel point l’arrière-garde du Standard avait performé. En fin de phase classique, les Rouches n’étaient parvenus à garder le zéro qu’une seule fois lors des cinq derniers matchs (face à Genk, 2-0). Démarrer les play-off par une clean sheet donne donc de la confiance.

”On savait qu’on devait être solides et qu’il fallait rester ensemble, en bloc, pour ne pas perdre face à cette belle équipe brugeoise, indiquait Bope Bokadi après la rencontre. Tout le monde s’est donné à 100 % pour l’équipe. La mentalité était bonne et on doit continuer comme ça dans les prochains matchs.”

Une victoire face à Gand et le Standard sera seul en tête du groupe

Avec cet état d’esprit combiné aux retours d’Alzate (il ne sera plus suspendu), de Zinckernagel (il sera présent à l’entraînement mardi) et de Balikwisha (il a été remplacé à la demi-heure de jeu après que sa cheville a tourné mais il sera là face à Gand), le Standard peut entrevoir les deux prochains matchs de play-off avec positivisme. Si les Liégeois battent Gand samedi prochain, ils seront seuls en tête des Europe play-off, une semaine avant de recevoir Westerlo à Sclessin. “On va évoluer deux fois à la maison et si on remporte ces deux matchs, on sera bien positionnés pour jouer l’Europe”, résume Bokadi.

Une pensée positive partagée par Ronny Deila, qui n’a eu que des mots positifs envers ses joueurs, dans le vestiaire comme en conférence de presse, après le partage arraché au stade Jan Breydel. “Je suis très heureux de l’attitude de l’équipe. Ce point est un bon point, qui fait du bien au moral et nous conforte dans nos croyances. On a vu qu’on était fort mentalement et on espère le montrer une nouvelle fois à la maison, lors des deux prochains matchs. Devant notre public, on sait qu’on a quelque chose de plus.”

On ne peut pas lui donner tort : à Sclessin, on ne s’ennuie jamais.