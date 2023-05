La cote de Jérémy Doku repart à la hausse : “Mais je ne pense pas du tout au mercato”

Il y a deux semaines contre Reims, l’ailier de bientôt 21 ans (le 27 mai) a aussi porté son équipe avec un doublé. “Mais je ne faisais pas n’importe quoi avant non plus, insiste celui qui profite surtout d’un enchaînement de rencontres enfin possible grâce à sa bonne forme physique. Je m’entraîne bien, physiquement je me sens bien. Ça se voit aussi dans les matchs, je suis très content de comment ça avance, je vais essayer de faire mieux chaque match.”

Même s’il a connu trois blessures musculaires cette saison, l’ancien Anderlechtois a déjà passé plus de 1 200 minutes sur le terrain. Il devrait ainsi terminer sa campagne avec deux fois plus de temps de jeu que lors du précédent exercice (700 minutes) pourri par des rechutes à répétition. “Depuis que je suis petit, j’ai toujours été fort mentalement. Après tout ce que j’ai traversé, je suis toujours là. Même s’il m’arrive des trucs, je vais tout le temps être là et revenir.”

Son immense talent, sa capacité à battre n’importe quel adversaire et cette force mentale compensent d’ailleurs largement cette instabilité physique qui aurait pu briser sa carrière. Cette belle troisième saison passée en Bretagne aura même permis au Diable rouge de revenir en force sur les radars des recruteurs.

Courtisé notamment par Southampton l’hiver dernier, Jérémy Doku devrait à nouveau recevoir quelques belles propositions cet été. “Franchement, je n’ai pas le temps de penser à ça. Il me reste cinq matchs maintenant. Je prends match par match et je suis content d’être ici. Je ne pense pas du tout au mercato.”

Le Stade Rennais s’attend en tout cas à devoir batailler pour conserver celui qui a été recruté 26 millions d’euros à Anderlecht en 2020. Après un début de saison mitigé et une valeur marchande descendue à 18 millions d’euros (selon Transfermarkt), l’ancien Mauve a vu sa cote grimper à nouveau ces dernières semaines. Et son club compte bien en profiter pour en réclamer au moins 30 à 40 millions d’euros.