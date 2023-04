Le PSV de Johan Bakayoko et Thorgan Hazard, buteur, remporte la Coupe des Pays-Bas (vidéo)

Pour l'Ajax, Mika Godts a remplacé Steven Bergwijn dans les toutes dernières minutes du match (116e).

Aucune équipe n'ayant pris l'avantage durant les 90 premières minutes ni pendant la prolongation, c'est aux tirs au but que s'est jouée cette finale. L'Ajax a complètement raté sa séance, n'inscrivant que 2 tirs sur 5, un de moins que le PSV. Le tenant du titre remporte la Coupe pour la 11e fois, la 2e de suite.

Thorgan Hazard était le premier tireur pour le PSV et a inscrit son tir au but, tout comme Mika Godts (4e tireur) pour l'Ajax. Brobbey, Timber puis Alvarez ont raté leur tentative pour l'Ajax, ainsi que Ramalho et Sangaré pour le PSV. C'est l'ancien d'Anderlecht Fabio Silva, prêté par Wolverhampton, qui a inscrit le tir au but décisif.