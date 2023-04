Avec deux assists de Romelu Lukaku, l'Inter Milan renverse la Lazio Rome

Après un doublé la semaine dernière, Romelu Lukaku, qui a joué l'intégralité de la rencontre, a délivré deux assists. La première passe décisive était à destination de Lautaro Martinez (77e, 1-1) pour l'égalisation. L'Inter a ensuite pris les devants sur un centre du Diable rouge pour le latéral allemand Robin Gosens (83e, 2-1). Lautaro Martinez s'est offert un doublé en fin de match (90e, 3-1) en profitant d'une erreur de la défense adverse.

Au classement, cette défaite de la Lazio pourrait sacrer Naples dès ce dimanche après-midi, à 6 journées de la fin. Les joueurs de Spalletti seront champions d'Italie s'ils battent Sassuolo (15h).

Dans la course serrée aux tickets européens, l'Inter (57 points) dépasse de peu son voisin de l'AC Milan (5e, 57 points) et reprend la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. La Roma (6e) compte elle aussi 57 points et Bergame est 7e avec 55 points.