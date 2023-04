Avec la montée en Premier League, quel avenir pour les joueurs de Pro League recrutés par Kompany ?

”Si nous donnons du temps de jeu à tout le monde, c’est aussi parce que nous devons voir tout le monde avant la saison prochaine. Nous planifions constamment pour cet objectif et plus nous les voyons à l’œuvre, plus nous voyons leur progression”, disait Vincent Kompany il y a quelques semaines, pour déjà envoyer un message à son groupe : il ne sera pas possible d’emmener tout le monde en Premier League.

Se pose forcément la question de l’avenir de joueurs qu’il est venu chercher en Belgique l’été dernier ou en cours de saison. Tous ont été recrutés parce qu’ils collaient au style prôné par Kompany, et certains sont déjà presque assurés d’être conservés. Du moins, s'il désirent rester de leur côté et n'acceptent pas un autre défi. Et si Kompany ne venait pas à s'en aller pour les embarquer avec lui.

On pense à Manuel Benson (ex-Antwerp), excellent en cette fin de saison, ou à Josh Cullen (ex-Anderlecht), le joueur le plus utilisé par Kompany cette saison (plus de 4 000 minutes). ”L’équipe apprécie. Sa force est qu’il est le joueur ultime qui fait passer l’équipe avant lui. Il est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe”, a confié Kompany au sujet de son médian irlandais, alors que les jeunes Anass Zaroury (ex-Charleroi), Vitinho (ex-Cercle) et Ameen Al-Dakhil (ex-Saint-Trond) devraient aussi recevoir leur chance à l’étage supérieur grâce à leur grand potentiel.

”Vu son âge, son profil et son talent, c’est un joueur assez excitant avec qui travailler parce que je peux déjà voir beaucoup de choses. Et avec des améliorations, il sera encore plus à l’aise”, pensait Kompany début février à propos du Diablotin Al-Dakhil.

Comme tous les autres, Samuel Bastien (ex-Standard) et Lyle Foster (ex-Westerlo) ont encore un contrat de plusieurs années. Mais le club devrait davantage réfléchir à leur sujet. Bastien a très peu joué en deuxième partie de saison et Foster n’a inscrit qu’un seul but en 14 apparitions. Un départ semble donc assez probable. Quant au jeune Enock Agyei (18 ans), acheté à Anderlecht cet hiver et prêté dans la foulée à Malines, il serait très surprenant de le voir s’intégrer au noyau de Premier League dès la saison prochaine. Il devra encore s’aguerrir.