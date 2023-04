Burnley sacré en Championship: "Une réalisation remarquable", selon Vincent Kompany

Le scenario du match a été particulier, souligne Kompany. "Alors que tout le monde parle de nos qualités avec le ballon, aujourd'hui nous avons montré à quel point nous étions bons défensivement, remportant les duels, les deuxièmes balles, les centres et tout le reste. C'est un aspect de l'équipe dont je suis également fier."

"C'est un jour qui restera gravé dans nos mémoires et une réalisation remarquable pour les gars", a ajouté Kompany. "Il y avait deux récompenses à aller chercher cette saison, la promotion et le championnat, et il y a deux autres prix qui sont les deux derbies. Nous avons gagné tous les quatre cette saison. Je sais ce que ces matchs ont signifié pour moi durant ma carrière. Nous avons des souvenirs pour la vie, personne ne pourra nous les prendre. Nous avons gagné le championnat à Ewood Park."

Après 44 rencontres (sur 46), Burnley compte 95 points, 13 de plus que le deuxième, Sheffield United, qui doit encore jouer quatre matchs.