Dante Vanzeir de retour à New-York: l'attaquant a pu s'entrainer avec ses équipiers ce mardi

Des fans des NY Red Bulls quittent le stade, jugeant la sanction de Vanzeir trop légère après ses propos racistes (vidéo)

Plusieurs groupes supporters des New York Red Bulls ont mené des actions de contestation contre la sanction infligée à Dante Vanzeir samedi avant le coup d'envoi du match entre le club new yorkais et Houston Dynamo. Mécontents de ce qu'ils qualifient de "sanction trop légère", ils ont massivement quitté la tribune de la Red Bull Arena.