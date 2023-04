Dante Vanzeir s’exprime pour la première fois depuis sa suspension pour racisme : “J’ai voulu dire singe dans le sens de clown”

Peu avant l’heure de jeu, l’attaquant des New York Red Bulls se serait disputé avec l’attaquant des Earthquakes Jeremy Ebobisse, qui a immédiatement manifesté sa colère, tout comme ses partenaires. Depuis lors, la sanction est tombée, Dante Vanzeir est suspendu pour 6 rencontres, doit payer 10 000$ d’amende et suivre une thérapie. Et si les supporters de son propre club estiment que la sanction n’est pas assez lourde, le Belge a accepté de se confier auprès de Sporza. Et selon l’ancien Bruxellois, son erreur est surtout due à une incompréhension… “L’arbitre siffle une faute contre moi, après quoi j’entre en discussion avec lui. Je me plains depuis toujours auprès des arbitres. Du coup, j’ai dit singe, mais dans le sens de clown, stupide. Parce que je pensais qu’il avait pris la mauvaise décision. ”

Il n’y aurait donc, toujours selon Dante Vanzeir, aucun mot raciste qui serait sorti de sa bouche. Néanmoins, l’ancien protégé de Felice Mazzu reconnaît avoir fait une erreur. “Je n’ai même jamais pensé que ce mot serait offensant pour l’un de mes adversaires. […] Dans notre langue, ce mot est souvent utilisé avec un sens qui n’est pas raciste du tout. Par la suite, j’ai aussi réalisé quel peut être l’impact, je me rends compte que j’ai blessé les gens avec. Je voudrais m’excuser une fois de plus pour mon choix de mots à ce moment-là. J’accepte pleinement cette punition. Pendant cette période, je peux tout gérer, prendre les mesures nécessaires et surtout reconstruire la confiance envers mes coéquipiers, le club et les supporters. Je veux montrer que je suis un bon gars, que je n’ai aucune volonté de racisme dans ma tête et dans mon cœur.”

Enfin, par rapport aux fans qui n’ont pas accepté sa réintégration dans l’équipe, le Belge espère le pardon. “J’ai fait une erreur, mais j’espère que les fans pourront me pardonner et m’accueillir à nouveau sur le terrain. Parce que c’est toujours ma plus grande passion. Je veux passer de grands moments avec le club et les fans.”