Le Napoli bat la Juventus sur le fil et fait un pas de plus vers le Scudetto

Sous un déluge, c’est Naples qui domine largement mais qui ne parvient pas à trouver la solution. Le portier de la Juventus Wojciech Szczęsny est comme souvent décisif et sort deux arrêts de grande classe face à Victor Osimhen en seconde période (70e, 71e).

Alors qu’on joue le temps additionnel, Dušan Vlahović inscrit un but et pense offrir une victoire braquage aux Bianconeri (90e+1). Malheureusement pour le Serbe, le ballon était sorti de peu juste avant le centre offert par Federico Chiesa.

La chance a enfin tourné en la faveur des Napolitains, et ils comptent bien l’exploiter jusqu’aux derniers instants de la rencontre. Deux minutes après le but annulé, le Macédonien Eljif Elmas adresse un centre au second poteau dans la surface. Giacomo Raspadori reprend le ballon d’une superbe reprise de volée du pied gauche et trompe Wojciech Szczęsny (0-1, 90e+3).

Au classement de Série A, la Juve est troisième tandis que le Napoli trône en tête avec 78 points et 17 unités d’avance sur la Lazio Rome, deuxième. Si Luciano Spalletti et sa bande remportent leurs deux prochains matchs, ils seront champions d’Italie. Un titre que le peuple de Naples attend depuis 1990.