Le bout du tunnel : Romelu Lukaku inscrit un doublé avec l’Inter Milan et regagne en confiance

Aux abords du rectangle en début de seconde période, Lukaku combine avec Marcelo Brozović d’un une-deux avant de trouver les petits filets d’une frappe placée du pied droit (48e).

Quelques minutes plus tard, le Diable Rouge inscrit le but du break. L’attaquant reçoit un ballon sur la gauche, déstabilise le défenseur face à lui d’une série de passements de jambes avant de transpercer les buts d’une frappe puissante du pied gauche (76e). C’est le septième but de Lukaku en Série A cette saison, le onzième toutes compétitions confondues avec son club.

En fin de rencontre, Lautaro Martínez inscrit lui aussi un but, scellant le score à 0-3 pour les Interistes.

Les Nerazzurri restaient auparavant sur 5 matchs sans victoires en championnat. Au classement, l’Inter Milan pointe désormais à la cinquième place.