Cinq buts en 21 minutes : Newcastle humilie Tottenham en Premier League (vidéo)

Jacob Murphy y va de son doublé trois minutes plus tard d'une frappe lointaine qui fait mouche (3-0, 9e). Le KO est total, et ce n'est pourtant pas fini !

Une dizaine de minutes plus tard, le Suédois Alexander Isak inscrit lui aussi un doublé, le premier sur une contre-attaque (4-0, 19e) et le second sur une combinaison depuis la droite du rectangle (5-0, 21e).

Le score ne changera plus en première période, laissant les deux équipes rentrer aux vestiaires avec un écart de cinq buts entre elles.

Quelle démonstration de la part des Magpies, surprises de la saison 2022-2023 et qui vient aujourd'hui de frapper un gros coup face à Tottenham, cinquième et concurrent direct pour la course au top 4.