Pas de demi-finales mais une saison tout de même historique pour le football belge

Cinquième meilleur championnat cette saison

Les résultats de nos clubs belges ont permis à notre championnat de compter parmi les meilleurs cette saison sur la scène européenne. Pour l’instant, la Pro League est d’ailleurs toujours le cinquième championnat à avoir engrangé le plus de points cette saison, devant la France et les Pays-Bas. Seule une qualification de l’AZ pour la finale de la Conference League en s’imposant au moins une fois contre West Ham (ou une victoire finale) ferait glisser la Belgique d’une petite place. Même lors de l’extraordinaire campagne 2016-2017 (Anderlecht et Genk en 1/4 d’Europa League, La Gantoise en 1/8es), la Belgique n’avait pas terminé dans le top 5 de la saison. C’est dire.

Avec 14,200 points, la Pro League a battu son record devant les 12,500 d’il y a six ans. Les mauvaises langues diront, non sans raison, qu’on n’aurait pas atteint un tel total sans l’apparition de la Conference League, moins relevé mais pas tellement moins génératrice de points que l’Europa League. Ce n’est pas fondamentalement faux mais les championnats d’un niveau similaire au nôtre auraient aussi pu profiter de la C4 pour remonter au classement et ne l’ont pourtant pas fait.

Un avenir meilleur

Si la cinquième place cette saison est belle, elle est surtout symbolique. Le plus important, c’est le classement sur cinq ans, classement sur lequel est basée l’attribution des tickets pour les prochaines Coupes d’Europe. Les saisons dernières avaient été plus difficiles, éjectant la Belgique du top 10 avec une conséquence directe : le champion dans quelques semaines devra passer par deux tours préliminaires pour accéder à la prochaine Ligue des champions.

Ce manquement a rapidement été corrigé avec une remontée spectaculaire de cinq places de la Belgique qui finira la saison à une très belle huitième place. Le champion de la prochaine saison aura donc bien son accès direct en poche pour la C1 suivante.

Même si la disparition plutôt problématique cet été des points de la saison 2018-2019 de l’escarcelle de la Belgique est un coup dur, l’avance sur le neuvième, l’Écosse sera tout de même de 4,750 points à l’aube du prochain exercice. Avec une marge encore un peu plus grande sur le onzième, il faudrait un véritable cataclysme pour voir notre championnat être de nouveau éjecté du top 10 à court terme. Pendant cinq ans, notre championnat pourra capitaliser sur son superbe exercice de cette année pour s’assurer un avenir meilleur. À elle d’en profiter et comme on dit chez nous “l’union fait la force”.