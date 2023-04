Kandouss 4,5 Il a eu quelques déchets dans son jeu et a été pris de vitesse comme ses coéquipiers sur les deux premiers buts encaissés. Sorti à la mi-temps par choix tactique.

Burgess 4 Il est fautif sur l’ouverture du score et n’est pas non plus exempt de tout reproche sur le deuxième et troisième but. Il a tout de même gagné plusieurs duels aériens.

Machida 7 Il a pris des risques mais cela a souvent payé. Il a été important défensivement.

Lynen 6 Il a énormément couru dans le milieu du jeu pour boucher les trous lors des contre-attaques allemandes.

Teuma 6,5 Le capitaine a été solide dans l’entrejeu et a sonné la révolte de son équipe.

Nieuwkoop 5 Dans son couloir droit, il n’a pas ménagé ses efforts mais n’a pas réussi à amener du danger offensivement.

Lapoussin 7,5 Le Malgache a délivré quelques bons centres depuis son côté gauche comme celui sur la réduction du score. Il a aussi fait le boulot défensivement en étant même repositionné back gauche en deuxième période.

Lazare 6 Il n’a pas eu beaucoup d’espaces pour se montrer mais a tout de même été intéressant balle au pied.

Vertessen 5 Dangereux par ses appels en profondeur en début de match, il est sorti blessé à la demi-heure de jeu.

Boniface 5,5 L’attaquant a connu un match plus compliqué qu’à l’aller avec une seule réelle occasion après l’heure de jeu.

Adingra 7 Le remplaçant de Vertessen a fait une bonne montée avec de l’envie et une justesse technique qui a fait mal.

Terho 7 Il a amené de la percussion et de la vitesse en montant au jeu. C’est lui qui réduit le score.

Geraerts 7 Il n’a pas hésité à changer son système tactique à la mi-temps pour tenter de renverser la vapeur.

L'homme du match:

Diaby 8,5 Il garde son sang-froid en tout début de match pour contourner Moris et ouvrir le score. Il est aussi à la base du 2e but allemand et du 4e. Plus globalement, sa vitesse a fait très mal aux Unionistes.