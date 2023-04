Suivez dès 19h30 l'émission de l'EntreFoot avec comme débat : le respect du corps arbitral

Peut-on aider les arbitres?

La question mérite d'être posée : est-il possible de soutenir d'avantage les arbitres? Sont-ils assez respectés? Pour répondre à ces nombreuses interrogations, des arbitres de ACFF & Voetbal Vlaanderen ont accepté de venir témoigner. Luc Duret, Emile Herpoel, Barry Ghislain et Denis Van Laeken vont en effet répondre à nos nombreuses interrogations et donner certaines anecdotes importantes pour comprendre ce qu'il se passe durant leur samedi soir ou dimanche après-midi.