Toujours adoré à Chelsea, Eden Hazard désintéresse les supporters du Real Madrid: "Qu’il reste ou qu’il s’en aille, ça ne changera plus grand-chose"

Un jeu : tenter de repérer, dans la marée blanche à l’entrée de Bernabeu, un supporter merengue vêtu d’un maillot floqué de la mention “Hazard” et du numéro 7. Juste avant le match aller entre le Real Madrid et Chelsea (2-0), nous avons cherché et fini par abandonner. Direction le fan shop. “Si nous vendons beaucoup de maillots d’Eden Hazard ? Tout au début oui, plus maintenant”, nous répond une employée.