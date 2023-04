La FIFA approuve le rapport annuel de l'Union belge de football sur les intermédiaires

De plus, l'URBSFA précise que "les flux de paiement aux intermédiaires sont désormais plus transparents" et que "les intermédiaires ne réalisent de prestations que pour une seule partie dans une transaction, conformément à l'interdiction de conflits d'intérêts imposée par l'URBSFA".

"Le système belge a contribué à un meilleur contrôle et à la conformité aux règles, et sera adapté pour se conformer à la réglementation mondiale des agents FIFA qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023. À l'avenir, les intermédiaires devront avoir une licence FIFA et être soumis à une formation permanente. Le premier examen d'agent FIFA aura lieu le 19 avril", a encore souligné l'Union belge.

L'instance du football belge ajoute aussi "ces avancées significatives ont été rendues possibles grâce à une étroite collaboration entre les clubs et les intermédiaires" et que " cela signifie qu'il y a maintenant un meilleur contrôle de cette activité économique importante dans le football professionnel par l'URBSFA et les clubs eux-mêmes".