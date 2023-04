"L’Inter et Lukaku, c’est terminé": les Nerazzurri cherchent déjà un remplaçant qui pourrait… être un autre Diable

Cette défaite à domicile contre le club de Silvio Berlusconi, qui a dû faire un séjour à l’hôpital après avoir connu des problèmes cardiaques, sonne comme un déclic. Mais il n'est pas positif et les choses devraient changer à Milan. Simone Inzaghi ne devrait pas être prolongé… tout comme Romelu Lukaku. Du moins, c’est ce que pense la Gazzetta dello Sport. “L'Inter et Lukaku : c’est fini ! Le club cherche déjà un remplaçant”, titre le quotidien rose.

Tout le monde savait que Chelsea allait récupérer le Diable de 29 ans à l’issue de la saison. Dans le clan du joueur, on espérait renégocier un prêt d’une saison avec des conditions plus avantageuses pour les Italiens. Mais même cette option s’écarte de jour en jour. “Les 20 millions investis en 2022-23 entre le prêt à Chelsea et le salaire du joueur sont trop importants”, poursuit le quotidien. “Nous sommes au dernier kilomètre et il n’y aura pas de deuxième marathon ! Le premier a déjà été suffisamment épuisant et, de plus, peu satisfaisant. […] Le club a l’obligation de se projeter dans l’avenir et de planifier d’ores et déjà le futur. Et l’avenir de l’Inter se fera sans Romelu Lukaku. Le Belge retournera à Chelsea à la fin de son prêt. Et le club de Zhang n’a pas l’intention d’en négocier un autre, parce que les 20 millions bruts dépensés pour le ramener à Milan n’ont pas été accompagnés de performances.”

Actuellement, Romelu Lukaku gagne 12 millions d’euros dans la Botte et l’Inter souhaite dégraisser sa masse salariale qui s’élève à 132 millions. Des émoluments beaucoup trop importants pour le numéro 90 qui n’est pas souvent titulaire lors des matchs couperets. À l’image des rencontres en Ligue des champions où il monte plus qu’il ne commence. Une situation qui pèse également sur son moral. “De son point de vue, il ne se sent pas au centre du projet technique d’Inzaghi. Ce schéma tactique ne l’exalte pas et il se plaint des entraînements monotones.”

Cependant, tout mettre sur le dos du coach italien serait hypocrite selon nos confrères. “Les responsabilités doivent être partagées. Sa mauvaise saison est aussi due à une longue blessure, avant la Coupe du Monde, qui a fini par conditionner toute la saison.” Cependant, il y a encore une petite lueur d’espoir. “La direction est claire et a pris une décision. Seule une fin de saison extraordinaire du Belge pourrait conduire à bouleverser les plans. Aujourd’hui, rien ne le laisse présager. “

Un Diable rouge dans le viseur !

À moins d’un miracle, le joueur formé à Nerpeede ne sera pas conservé. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont explorées. Les dirigeants ont deux idées en tête. Soit, ils prennent un profil d’attaquant jeune avec un potentiel à la revente. Soit, ils jettent leur dévolu sur un joueur gratuit. Dans cette première case, deux attaquants reviennent avec insistance : Mateo Retegui et… Loïs Openda ! “Cette année, il a inscrit 15 buts en 31 apparitions en Ligue 1. Il s’agit d’une piste à suivre. Mais il est certain que Zhang est déterminé à changer profondément le visage du secteur offensif, qui, surtout depuis janvier, a montré de grandes lacunes en termes de continuité dans la finition”, explique la Gazzetta. Pour le joueur formé à Bruges, il s'agirait d'une très belle opportunité. Evalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt, il pourrait aussi choisir de découvrir l'Europe avec Lens l'an prochain.

Dans la seconde case, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Deux profils se dégagent : Roberto Firmino et Marcus Thuram. L’attaquant de Liverpool a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas l’aventure au bord de la Mersey tandis que l’international français veut jouer à un niveau supérieur qu’à Mönchengladbach.

Avant de connaître l’effectif de l’an prochain, il faudra d’abord terminer le travail en C1 face à Benfica. Après leur victoire 0-2 au Portugal, les Milanais sont sur du velours. Ils devront aussi négocier leur fin de championnat pour essayer de se qualifier pour la Ligue des champions l’an prochain. Un programme chargé où Lukaku pourrait encore avoir un rôle à jouer. Mais le temps presse.