Best of foot local : un joueur exclu pour du racisme anti roux, menés 1-6, ils prennent un point et une équipe fête le premier titre de son histoire

1. Du racisme anti roux ?

Des cartes rouges surprenantes, nous en avons déjà vu un paquet. Mais celle reçue par Kim Detienne dépasse absolument toutes les autres. Monté au jeu à un quart d’heure de la fin de la rencontre, le Namurois s’est vu brandir un bristol rouge car il a demandé à son pote et adversaire Axel Rouffignon de calmer son équipier. Sauf que le joueur de Cédric Fauré a utilisé le surnom du joueur de Meux, “Rouffi” et ça, l’arbitre n’a que très peu apprécié puisqu’il a considéré ce petit nom comme du “racisme anti roux”.

Du coup, malgré les tentatives d’explications du joueur, M.Ledda a expulsé directement le joueur.

2. Menés 1-6, ils reviennent au score…

C’est probablement la remontada de cette saison. Face à Wanze/Bas-Oha, deuxième de la première provinciale liégeoise, le FC Eupen a vécu une rencontre extraordinaire. Menés 1-6 à la 45e, les hommes de Patrick Kriescher ont finalement réussi l’exploit de revenir à la marque… et auraient même pu espérer arracher la victoire sans un arrêt de Bisconti, le milieu offensif wanzois mais reconverti comme portier en fin de rencontre après l’exclusion d’Hugo Tombal.

3. … et offrent le titre à Elsaute

Grâce au faux pas des Mosans, Elsaute était bien conscient que pour être champion à la maison, il fallait s’imposer contre Geer. Et grâce à un Brandon Deville en feu et auteur d’un triplé, les Elsautois ne se sont pas loupés, offrant à Boris Dome un deuxième titre en tant qu’entraîneur du club.

À noter que pour Julien Williot, ce nouvel épisode lui rappelle son passé puisque 13 ans plus tôt, le défenseur de 40 ans avait déjà connu le titre avec cette équipe.

4. Une défaite 21-0

Comme chaque week-end, on s’est amusé à farfouiller dans toutes les divisions de toutes les provinciales de Wallonie pour voir où se trouvait le plus gros écart entre deux équipes. Et ce week-end, c’est lors de la rencontre entre Tamines et Olloy qu’un 21-0 s'est produit en faveur des locaux.

Mais ce qu’il faut imaginer, c’est qu’Olloy a déjà encaissé 229 buts cette saison en l’espace de 26 matchs, soit pratiquement 9 roses dans ses filets par week-end. Difficile de gagner un match pour cette équie qui compte en Provinciale 4C namuroise 3 matchs nuls.

5. Manu Laruelle, l’éternel faimois

En quatrième provinciale liégeoise, Faimes B est assuré de se retrouver au tour final. Alors, pour faire plaisir aux fidèles du club, André Brugmans a accepté que Manu Laruelle, 46 ans, rejoue une fois avec les couleurs vertes afin de disputer une rencontre avec son fils, Maxime. Et face à la lanterne rouge Marchin B, le Faimois s’est fait plaisir en inscrivant le dernier but des siens, pour faire 7-1... sur penalty.

Et selon la rumeur, la soirée s’est déroulée jusque très tard, la fête battant son plein.

6. Couvin rime avec démission

Il doit être particulièrement difficile de supporter Couvin en ce moment. Après une nouvelle défaite 0-5 face à Tournai, tout semble s’être agité en coulisses. L’entraineur Fabrice Lebrun a annoncé qu’il arrêterait les frais avec l’équipe de D3 ACFF en fin de saison… tout comme Yannick Fery, directeur général du club, et des entraineurs des équipes de jeunes, ainsi que l’entraineur des gardiens Fred Focan.

7. Toernich décroche le premier titre de son histoire

En P3 luxembourgeoise, Toernich a décroché le premier titre de son histoire, qui a commencé en 1970. Si les Rouges ont déjà réussi à monter à deux reprises via le tour final, cette victoire contre Halanzy 0-2 permet à l’équipe de Didier Muller de remporter pour la première fois la couronne. Avec un seul revers à son passif, Toernich décroche donc, à trois journées de la fin, un titre indiscutable.

8. Christophe Bertels extrêmement fâché

L’entraineur mécontent de la semaine est sans aucun doute Christophe Bertels. Le mentor de Gouvy a vu son équipe partager contre Vaux et la prestation de ses joueurs l’a mis hors de lui. “Huit de mes joueurs se sont pris pour des meneurs de jeu, mais ils ont tous été mauvais. Mais pour qui se prennent-ils ?”

L’entraînement de la semaine risque de piquer…