Peu après la demi-heure de jeu, Anthony Martial récupère un ballon à Danilo dans la partie de terrain adverse. Bruno Fernandes lance l’attaquant français face au but d’une passe tranchante en un temps ; la frappe croisée de Martial bute sur Keylor Navas, mais Antony suit bien derrière et pousse le ballon au fond des filets (0-1, 32e). Huitième but de la saison pour le Brésilien, le quatrième en championnat.

En seconde période, les Mancuniens doublent la marque. Depuis la droite, Antony repique dans l’axe, se jouer de la défense adverse avant d’isoler Diogo Dalot face au but d’une subtile passe du pied gauche. Le latéral portugais ne tremble pas et inscrit le premier but de sa carrière en Premier League (0-2, 72e).

Au classement, Manchester United dépasse Newcastle et grimpe à la troisième place. Les Red Devils comptent 59 points, soit 6 de plus que Tottenham, cinquième en ayant disputé une rencontre de plus. L’équipe d’Orel Mangala pointe de son côté dans la zone rouge à la dix-huitième place, à égalité de points avec Everton, dix-septième.