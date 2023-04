Le match entre l'Union et Seraing brièvement interrompu pour la rupture du jeûne du ramadan : "Nous avions trouvé un arrangement"

Les deux équipes en avaient parlé à l'arbitre avant la rencontre qui s'est montré compréhensif tout en expliquant qu'il ne pouvait pas lui-même arrêter la partie. L'Union et Seraing se sont alors mis d'accord pour qu'un des deux gardiens fasse arrêter le jeu à 20h41, moment où El Azzouzi côté unioniste et Sissoko, Lahssani et Ba ont pu un peu manger.