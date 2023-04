Le FC Barcelone ne trouve pas la solution face à Getafe

Si le FC Barcelone est réputé pour son jeu léché et tourné vers l’avant, on ne peut pas dire que c’est ce qui a été proposé par les hommes de Xavi cet après-midi face à Getafe. Au Coliseum Alfonso Pérez, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge, avec très peu d’occasions de part et d’autre à signaler.