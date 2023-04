La Gantoise cale face à Malines, tout reste possible dans la course aux Champions Play-offs

Deux buts coup sur coup

Gand pense avoir fait le plus dur quelques minutes avant la pause. À la 41e minute, Samoise arrache un ballon à Verstraete et sert Tissoudali. Le Marocain dribble un défenseur avant de tirer face au but, Gaëtan Coucke s’interpose mais Samoise suit bien derrière et pousse le ballon au fond du but (0-1, 41e).

La joie est toutefois de courte durée pour les Buffalos. À la suite d’un corner, Dries Wouters contrôle un second ballon à l’extérieur du rectangle avant de décocher une frappe puissante qui vient se loger dans la lucarne de Nardi (1-1, 43e).

Gand monte en puissance en seconde période, et inquiète sérieusement le but malinois. Sur un corner à l’heure de jeu, Coucke s’interpose sur une tête de Castro-Montes au second poteau, tandis que Da Cruz sauve sur sa ligne un tir d’Orban qui avait bien suivi derrière (60e).

Les occasions s'enchaînent, mais le score ne changera pas : Malines tient le point du nul pour son dernier match à domicile de la saison. Grâce à ce point, les Gantois conservent leur destin en main pour la dernière journée de la phase classique. Face à Ostende, d’ores et déjà relégué en Challenger Pro League, les Buffalos devront gagner coûte que coûte s’ils veulent éviter de voir Bruges ou le Standard leur passer devant.